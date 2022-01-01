 

Новый кроссовер LADA станет копией румынского паркетника Dacia Bigster 2022 года

01.01.2022, 12:06, Новости дня
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Актуальная генерация кроссовера Dacia Bigster 2022 модельного года выступит основой для будущего паркетника, который выпустит отечественный бренд АвтоВАЗ.

В частности, российские производители представят практически идентичную копию автомобиля, который будет выпускаться под отечественной маркой. Эксперты полагают, что новый кроссовер будет доступен в РФ по цене от 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем в дальнейшем паркетник от АвтоВАЗа может постепенно вырасти в цене.

Ввиду отсутствия данных относительно российской модификации, можно детально рассмотреть румынский экземпляр Dacia Bigster, который имеет длину кузова 4,6 метра. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель, однако позже появится модификация с мотором на 1,2 литра.



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