Новый кроссовер LADA станет копией румынского паркетника Dacia Bigster 2022 года

Актуальная генерация кроссовера Dacia Bigster 2022 модельного года выступит основой для будущего паркетника, который выпустит отечественный бренд АвтоВАЗ.

В частности, российские производители представят практически идентичную копию автомобиля, который будет выпускаться под отечественной маркой. Эксперты полагают, что новый кроссовер будет доступен в РФ по цене от 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем в дальнейшем паркетник от АвтоВАЗа может постепенно вырасти в цене.

Ввиду отсутствия данных относительно российской модификации, можно детально рассмотреть румынский экземпляр Dacia Bigster, который имеет длину кузова 4,6 метра. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель, однако позже появится модификация с мотором на 1,2 литра.