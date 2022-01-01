Физический поток газа по «Ямалу – Европе» в Германию не возобновился

Физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию с 1 января 2022 года пока так и не возобновился, реверс в Польшу при этом вырос в четыре раза, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Реноминации на прокачку газа в Германию в утренние часы в субботу выставлены на уровне 584 тыс. кубометров в час. По состоянию на 10.00 мск физический поток в прямом направлении так и не возобновился, информирует ТАСС.

Отмечается, что реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза – до 507 тыс. кубометров в час с около 121,5 тыс. кубометров накануне.

Напомним, реверсные поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжались десять дней подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку со стороны Газпрома, так как заявок со стороны европейских клиентов нет.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.

Эксперт Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока.