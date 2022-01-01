 

Ким Чен Ын назвал 2022-й годом «великой смертельной схватки»

01.01.2022, 11:43, Новости дня
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Лидер КНДР Ким Чен ЫН в заключительной речи по итогам года на пленуме партии обсудил внутренние проблемы и сообщил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку», предстоящую в 2022 году, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ы) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Кроме того, Ким Чен Ын считает, что, как и в 2021 году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.

Ким Чен Ын также зачитал на пленуме речь и доклад. С учетом зашедших в тупик переговоров КНДР с США и Южной Кореей по денуклеаризации все ждали, каким станет содержание речей северокорейского лидера и постановления по итогам пленума. В опубликованной речи Ким Чен Ына не оказалось упоминания США или Южной Кореи.

ЦК партии называет 2021 год успешным, «годом великой победы», открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства «в условиях тяжелых испытаний».

«Военная обстановка на Корейском полуострове, которая с каждым днем становится все более нестабильной, и изменения международной ситуации требуют от нас без малейшего промедления еще более мощно продвигаться вперед в плане укрепления государственной обороноспособности», – приводятся слова северокорейского лидера о развитии вооружений.

Также на пленуме были отозваны и дополнительно избраны ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК партии и в ЦК партии.

Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) 8-ого созыва прошел с 27 по 31 декабря. Согласно сообщению ЦТАК, на нем обсуждался бюджет страны на 2022 год, итоги работы за 2021 год и планы на грядущий год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было выпущено постановление, одобренное единогласно.

Ранее сообщалось, что Южная Корея заявила, что совместно с КНДР, КНР и США готова объявить окончание войны 1950-1953 годов.



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