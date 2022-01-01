 

В Германии осудили критикующего Россию евродепутата

01.01.2022, 11:43, Новости дня
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, речь в котором идет о высказывании лидера фракции центристской Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера об участии Евросоюза в переговорах по Украине.

В интервью изданиям медиагруппы Funke политик заявил, что ЕС должен активнее участвовать в урегулировании украинского кризиса. «Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы», – сказал Вебер, а также добавил, что требования РФ о гарантиях своей безопасности «во многом неприемлемы», информирует РИА «Новости».

Это интервью вызвала отклик читателей.

«Роль ЕС в конфликте на Украине уже разъяснила госпожа (замгоссекретаря США Виктория) Нуланд: «К черту ЕС». Господин Вебер, вероятно, любить пошутить», – написал пользователь Snof в комментариях к публикации.

«ЕС должен ограничиться тем, чем он является: зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как «единые», – указал Schindelaar.

«ЕС сидит за своим отдельным столиком, и это тоже не изменится», – сыронизировал oldy.

«Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», – считает Romani_ite_domum.

«Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель – Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай еще больше сблизиться. Да и господин Вебер все-таки давно «провалился» и больше не воспринимается всерьез», – сообщил Spitzweg.

Вебер известен как противник проекта «Северный поток – 2» и сторонник сохранения санкций против России.

Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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