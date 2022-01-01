 

Собянин назвал главные события в Москве за 2021 год

01.01.2022, 11:36, Разное
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В городе открылась сотая станция подземки, построенная с 2011 года. “Московское метро стало в 1,5 раза больше, а в следующие годы мы удвоим сеть метро”, – сказал Собянин.

На улицы столицы вышел тысячный электробус. Пассажирский транспорт на электротяге занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве.

Собянин сообщил, что к 2030 году “зеленым” станет весь общественный транспорт столицы. Дизельные автобусы заменят на электробусы.

В Москве в 2021 году введено семь миллионов квадратных метров жилья – это абсолютный рекорд. Так много жилья в столице не строили даже в середине 1960-х годов.

“В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья”, – отметил Собянин.

Завершена реконструкция 35 поликлиник. Еще 50 зданий отремонтируют в наступившем году.

“После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это стольких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ. Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику”, – написал Собянин.

В 2021 году в Москве возродили 170 памятников архитектуры, в том числе ГЭС-2. Это крупнейший в мире проект приспособления памятника промышленной архитектуры под современное использование, подчеркнул мэр.

Продолжается рост инвестиций в экономику Москвы. За прошлый год их объем увеличился на 21,9%.

Столица продолжает бороться с пандемией, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 растет. Прививку от коронавируса сделали 5,9 миллиона человек, сотни тысяч прошли ревакцинацию, уточнил градоначальник.



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