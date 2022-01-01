Михаил Саакашвили подтвердил отцовство ребенка известной певицы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально подтвердил отцовство ребенка, рожденного от известной певицы Софо Нижарадзе. Сейчас политик находится в тюрьме. Он ждет поздравлений от дочери.

Саакашвили отметил, что новогодние праздники проводит в местах лишения свободы. Несмотря на это, бывший президент Грузии старается не терять оптимизма. Дочь должна поздравить Саакашвили с экрана телевизора во время концерта. Политик заявил, что девочку зовут Элис Мария. Она является младшим его ребенком.

Софо Нижарадзе в последние годы жила в США. Недавно вместе с дочерью артистка вернулась в Грузию. В 2014 году местные СМИ сообщали, что политик купил квартиру на Манхэттене для своей давней знакомой. Недвижимость обошлась ему в два миллиона долларов. В тот период времени Саакашвили часто видели с исполнительницей на прогулках, в кафе и барах.

Несколько месяцев назад политик заявил, что у него есть чувства только к украинскому депутату Елизавете Ясько. Эта информация шокировала жену Саакашвили Сандру Руловс. От политика у нее растут двое сыновей.

Источник: vz.ru