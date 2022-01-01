“Эти сиськи”. Рианна снялась в кружевном белье, и это видео посмотрели более 5 млн раз за пару часов
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В кадре 33-летняя певица демонстрирует комплект собственного бельевого бренда Savage X Fenty.
“Новый год, такой же дикий”, – подписала она публикацию.
“Как можно быть такой красивой и сексуальной?” – поинтересовалась liaa_mai.
“Эти сиськи”, – написал пользователь rihsdiamond.
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Контекст:
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.
20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.
30 ноября 2021 года Ранна была удостоена звания “Национальный герой Барбадоса”.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
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