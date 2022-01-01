Переговоры Путина и Байдена. В Белом доме рассказали, прояснил ли глава Кремля свои планы относительно вторжения в Украину

“Президент Байден обозначил два пути подхода США, которые будут зависеть от действий России в ближайшее время. Первый – это путь дипломатии, который приведет к деэскалации ситуации. Второй путь сосредоточен на сдерживании, в том числе с серьезной ценой и последствиями, если Россия решит предпринять дальнейшее вторжение в Украину”, – сказал чиновник Совета по национальной безопасности США.

Байден объяснил Путину, что США будут действовать по принципу “ничего о вас без вас”, когда речь идет о союзниках и партнерах, глава Кремля сказал, что понял собеседника, говорят в Белом доме.

Представителя Совета по национальной безопасности США спросили, прояснил ли Путин свои планы относительно возможного вторжения в Украину. Тот ответил, что в ходе разговора двух президентов от главы Кремля не прозвучало никаких утвердительных заявлений по этому поводу.

“Но, несмотря на это, сейчас мы сосредоточены на действиях и свидетельствах, а не на словах. Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за передвижением и наращиванием российских сил на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое может в конечном итоге принять Путин”, – подчеркнул он.

Контекст:

30 декабря Байден во время телефонного разговора с президентом РФ в закрытом для прессы режиме, который длился около 50 минут, предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

Это были вторые переговоры Байдена и Путина за последний месяц, они состоялись на фоне информации о продолжении стягивания войск РФ к российско-украинской границе и подготовке возможного вторжения России в Украину. Первые состоялись 7 декабря: Байден выразил Путину глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины, подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса и выполнение Минских договоренностей.

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве (Швейцария). Байден и Путин не будут в них участвовать. Переговоры состоятся после того, как Москва передала Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности.

2 января запланированы переговоры Зеленского с Байденом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—