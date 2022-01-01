 

Waymo и Geely представили беспилотный автомобиль Zeekr для сервисов такси

01.01.2022, 11:22, Новости дня
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Китайский бренд Geely Holding объявил о планах начать выпуск новых электрокаров Waymo.

В частности, под данной маркой в дальнейшем состоится выпуск беспилотных машин, которые будут применяться на территории США. Производителем предусмотрены системы автономного управления, благодаря которым служба такси сможет функционировать без привлечения водителей. Пока в компании Waymo умалчивают любые подробности, однако указано, что новые модели выпустят в течение ближайших нескольких лет.

Для серийного производства техники наладят одну из площадок, расположенных на территории Швеции. Точные сроки, а также технические параметры транспортных средств пока не сообщаются производителем.



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