Waymo и Geely представили беспилотный автомобиль Zeekr для сервисов такси

Китайский бренд Geely Holding объявил о планах начать выпуск новых электрокаров Waymo.

В частности, под данной маркой в дальнейшем состоится выпуск беспилотных машин, которые будут применяться на территории США. Производителем предусмотрены системы автономного управления, благодаря которым служба такси сможет функционировать без привлечения водителей. Пока в компании Waymo умалчивают любые подробности, однако указано, что новые модели выпустят в течение ближайших нескольких лет.

Для серийного производства техники наладят одну из площадок, расположенных на территории Швеции. Точные сроки, а также технические параметры транспортных средств пока не сообщаются производителем.