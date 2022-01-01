Ученые начали разрабатывать пожизненную вакцину от COVID

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01.01.2022, 10:58, Новости дня
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В Японии планируют в 2023 году начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19, пишет Japan Times.

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma намарена в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Japan Times.

Вакцина разрабатывается группой ученых из Токийского института медицинских наук под руководством почетного профессора Митинори Кохары. За основу была взята вакцина против оспы, разработанная еще в 18 веке в Британии, которая применялась в Японии до 1976 года.

Согласно задумке ученых, в рекомбинантный вирус осповакцины должен быть внедрен спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.

В ходе экспериментов на мышах ученые создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины и содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. По итогам 20 месяцев особи, которым была введена вакцина, демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. В то же время все непривитые мыши погибли. В статье отмечается, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши.

«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза вакцины сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта», – сообщил Кохара.

Кроме того, прототип вакцины от коронавируса, испытанный на макаках-крабоедах, показал, что она защищает приматов от развития пневмонии, а уровень вируса в их легких был ниже того, что можно выявить стандартными методами даже спустя семь дней после заражения.

Еще одним преимуществом – кроме иммунитета, сохраняющегося на протяжении жизни, – Кохара назвал способ ее хранения: препарат может храниться длительное время в сухом виде при комнатной температуре.

«Нынешняя ситуация такова, что мы вынуждены вакцинироваться чуть ли не каждые три-шесть месяцев и нам необходимо разрабатывать новые вакцины каждый раз, когда возникает новый вариант вируса. Поэтому, если эффективность нашей вакцины сохранится даже на протяжении года-двух-трех, это сэкономит триллионы иен, потраченных на социальную инфраструктуру», – добавил ученый.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».



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