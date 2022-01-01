 

Дава обогнал Бузову в рейтинге самых популярных блогеров

01.01.2022, 10:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ресурс «Медиалогия» представил публике собственный рейтинг самых популярных блогеров в России. Как оказалось, рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, обогнал экс-возлюбленную Ольгу Бузову.
Первое место в рейтинге досталось Владу Бумаге («А4»). «Серебро» получила супруга Джигана Оксана Самойлова. Тройку лидеров замыкает Хабиб Нурмагомедов.

Что касается Давида Манукяна, то ему отвели 10-ю строчку, а Ольга Бузова отстала от рэпера всего на один бал, спустившись на позицию ниже. Также в рейтинге на 12-м месте оказалась Ксения Бородина.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова встречались более года, однако разрыв оказался скандальным. Певица обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве, а мать рэпера, заступившись за сына, обвинила артистку в злоупотреблении алкоголем.

Источник: 7days.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Под Москвой поезд снес машину с людьми

13.10 / Мнение: Мы и они

13.06 / Названы способы снизить расход топлива в дальних поездках

20.10 / Доктор Мясников назвал главные причины плохого иммунитета

20.12 / Заражение COVID-19 после вакцинации может создать «супер-иммунитет» ко всем штаммам вируса

12.05 / СМИ: Арми Хаммер нашел новую любовь на Каймановых островах на фоне обвинений в насилии

26.08 / Модно, очень трендово плюс быстро: лучшие прически от звезд Instagram (сделать можно за 5 минут)

27.04 / Теледоктор Малышева назвала суперфуды для долголетия

06.07 / Камень гуаша, чайная ложка и массажная щетка: Миранда Керр рассказала, как подготовиться к свиданию в домашних условиях

07.06 / Мнение: Капиталистический колхоз в СССР, коммунист про отставание от капитализма и корни наших проблем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика