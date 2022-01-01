Дава обогнал Бузову в рейтинге самых популярных блогеров

Ресурс «Медиалогия» представил публике собственный рейтинг самых популярных блогеров в России. Как оказалось, рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, обогнал экс-возлюбленную Ольгу Бузову.

Первое место в рейтинге досталось Владу Бумаге («А4»). «Серебро» получила супруга Джигана Оксана Самойлова. Тройку лидеров замыкает Хабиб Нурмагомедов.

Что касается Давида Манукяна, то ему отвели 10-ю строчку, а Ольга Бузова отстала от рэпера всего на один бал, спустившись на позицию ниже. Также в рейтинге на 12-м месте оказалась Ксения Бородина.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова встречались более года, однако разрыв оказался скандальным. Певица обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве, а мать рэпера, заступившись за сына, обвинила артистку в злоупотреблении алкоголем.

Источник: 7days.ru