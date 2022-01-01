 

Эминем установил рекорд на Spotify

01.01.2022, 10:40, Новости дня
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В публикации отмечается, что это уже 11-й диск рэпера, который достиг такого результата. Таким образом, 49-летний Эминем стал первым музыкантом с таким количеством альбомов, которые прослушали на Spotify более миллиарда раз.

На данный момент только его дебютный диск Infinite, выпущенный в 1996 году, не преодолел отметку в миллиард прослушиваний.

Контекст:

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) родился 17 октября 1972 года в Сент-Джозефе, США. Стал известен после выпуска альбома Infinite в 1996 году. Альбом The Slim Shady LP 1999 года принес ему первую награду “Грэмми”. На данный момент у него 15 наград “Грэмми”.

В 2002 году Эминем снялся в полуавтобиографической драме “Восьмая миля”. Он получил премию “Оскар” за лучшую песню к фильму и стал первым рэп-исполнителем, который был удостоен этой награды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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