 

В РФ вырос МРОТ

01.01.2022, 10:13, Новости дня
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 13890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения вырастет до 12654 рублей.

Законы о МРОТ и федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подписал президент Владимир Путин в декабре прошлого года. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составлял 12792 рубля, напоминает ТАСС.

Кроме того, глава государства предложил на 2022 год установить прожиточный минимум на душу населения на уровне 12654 рублей, то есть увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией на 8,6%. Для трудоспособного населения он составит 13793 рубля, для пенсионеров – 10882 рубля, для детей – 12274 рубля.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее отмечал, что на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году будет направлено 30 млрд рублей.



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