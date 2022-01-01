 

Украина запретила российским судам входить в свои порты

01.01.2022, 10:13, Новости дня
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С 1 января вступил в силу запрет на доступ российских грузовых судов к внутренним водам Украины.

Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы, передает ТАСС.

В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (так на Украине называют Россию), судов, владельцами которых … являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон якобы «будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов». По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен (476-587 млн долларов) ежегодно.

Осенью прошлого года Украина заочно арестовала четыре судна и 12 российских самолетов, поскольку считает, что они «нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе в Крым». Об этом сообщила так называемая прокуратура Крыма и города Севастополя, входящая в состав офиса генерального прокурора Украины.

К подобным мерам Украина прибегает не первый раз. Всего украинским судом на аналогичных основаниях наложены заочные аресты на 236 самолетов 37 российских авиакомпаний и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в Крым.



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