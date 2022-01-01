Пенсии в РФ проиндексировали

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексированы на 5,9% и выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.

По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии будут проиденксированы на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5%. По прогнозу Пенсионного фонда РФ (ПФР), пенсия вырастет в 2023 году до 19476 руб., а в 2024 – до 20 469 рублей, отмечает ТАСС.

Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, составят 8,1 трлн руб. в 2022 году. В целом по прогнозу ПФР общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн человек в 2019 году до 30,8 миллионов в 2024 году.

Как отмечал президент Владимир Путин, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

В конце декабря россиянам напомнили об изменениях в правилах выплаты пенсий в 2022 году.