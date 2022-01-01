 

Жители Ивангорода в новогоднюю ночь обстреляли пиротехникой территорию Эстонии

01.01.2022, 10:11, Разное
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Полиция эстонской Нарвы возбудила уголовное дело по факту военной агрессии России в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 года. В рапорте указано, что неизвестная группа лиц (предположительно служащие ВС РФ) совершила массированный обстрел складов с боеприпасами, принадлежащих вооружённым силам Эстонии.

Согласно данным спутниковых снимков, атака на территорию суверенного прибалтийского государства была осуществлена из населённого пункта Ивангород Ленинградской области. Группа по меньшей мере из десяти человек шумно праздновала, после чего устроила запуск пиротехнических ракет. Это привело к возгоранию на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате повреждены склады с боеприпасами, казармы и пищеблок. 

Поскольку личный состав части отсутствовал в связи с выходными, человеческих жертв удалось избежать. Генштаб оценил ущерб от агрессивных действий России в 20 млн долларов. В адрес Кремля МИД Эстонии направил ноту протеста, также направлено обращение к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и объявлен запрет на посещение Таллина российскими военнослужащими и министром обороны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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