 

Ольга Бузова возмутила поклонников красным платьем со слишком короткой юбкой спереди

01.01.2022, 10:04, Разное
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Ведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд. Платье, в котором она посетила одно из мероприятий, фолловеры назвали неудачным.
Ольга Бузова целый год работала в плотном графике. Она заявила, что в ночь на пятницу, 31 декабря, только завершила свои дела. В социальных сетях знаменитость поделилась видео, на котором уверенно шагает в 2022 год. На Бузовой было надето красное платье, его передняя часть была слишком короткой. Некоторые отметили, что красный цвет не идет поющей ведущей.

Бузова отметила, что год Тигра – ее год. Она надеется, что это принесет ей удачу. Знаменитость не скрывает, что хочет обрести семью и родить ребенка.

Источник: vm.ru



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