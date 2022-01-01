Ольга Бузова возмутила поклонников красным платьем со слишком короткой юбкой спереди

Ведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд. Платье, в котором она посетила одно из мероприятий, фолловеры назвали неудачным.

Ольга Бузова целый год работала в плотном графике. Она заявила, что в ночь на пятницу, 31 декабря, только завершила свои дела. В социальных сетях знаменитость поделилась видео, на котором уверенно шагает в 2022 год. На Бузовой было надето красное платье, его передняя часть была слишком короткой. Некоторые отметили, что красный цвет не идет поющей ведущей.

Бузова отметила, что год Тигра – ее год. Она надеется, что это принесет ей удачу. Знаменитость не скрывает, что хочет обрести семью и родить ребенка.

Источник: vm.ru