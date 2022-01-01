 

В 2022 году украинские военные отправятся на обучение в 13 стран – Минобороны

01.01.2022, 9:55, Новости дня
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“Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года”, – сказано в сообщении.

По словам Резникова, подобные программы – важный вклад международных партнеров Украины в профессиональное развитие военных.

“Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных “вузах” и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии”, – рассказал министр.

Он отметил, что в 2021 году был также разработан и утвержден ряд документов, которые позволят военным специалистам приобрести новые компетенции.

“В частности, речь идет о концепции военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск (сил) профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время”, – сообщила пресс-служба ведомства. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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