 

Китайский автопром заполучил рекордные 7,5% рынка России в 2021 году

01.01.2022, 9:19, Разное
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Китай продемонстрировал рекордный рост продаж своих автомобиле на рынке России. Граждане приобрели 103384 новых авто от КНР производителей.
Этот год стал наиболее успешным для китайского автопрома: он смог заполучить рекордные 7,5% авторынка России. Эксперты сообщают, что этому мог поспособствовать кризис микрочипов. Другие уверены, что китайский автопром продемонстрировал высокий рост качества машин и в будущем сможет стать главным конкурентом корейского и японского автопрома.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные, согласно которым россияне купили в 2021 году 103384 новых китайских авто. Это в 2,1 раза больше чем показатели прошлого года. Такой рост стал рекордным для КНР, так как ранее максимальное количество продаж достигало 100 тыс. единиц в 2013 году. Несмотря на китайский прогресс, общий показатель рынка РФ снизился на 20%. Специалисты сообщают, что главной причиной этого стал мировой кризис микрочипов, который не затронул китайский автопром. У КНР есть собственное производство проводников, поэтому представители смогли быстро урегулировать ситуацию и повысить продажи на российском рынке.

Эксперт агентства «Автостат» Азат Тимерханов рассказал, что проблема с микрочипами может не решится в следующем году, поэтому у китайского автопрома есть все шансы догнать Японию и Корею и получить еще большую часть авторынка. Специалисты предположили, что такими темпами Китай достигнет в 2022 году показателя в 10%. По мнению Сергея Целикова, рост продаж авто из КНР связан с улучшением качества, которое теперь даже приравнивают к европейскому.

Источник: ria.ru



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