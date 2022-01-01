20% российских дипломатов в странах ЕС сменили сексуальную ориентацию

Под влиянием западной пропаганды пятая часть сотрудников российских посольств в ЕС стала гомосексуалистами. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что некоторые сотрудники посольств «купились на западные ценности» под воздействием рекламной кампании, проводимой в ЕС. Захарова добавила, что европейские власти целенаправленно ведут пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации в непосредственной близости от российских представительств.

«В Амстердаме прямо перед окнами нашего консульства регулярно проходят гей-парады. А в Берлине на соседней улице разместили большой плакат в поддержку прав ЛГБТ», — возмутилась дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что сотрудники посольств не только оказывают дипломатические услуги, но и представляют Россию на международной арене.

«А какой сигнал мы отправляем миру, если в голландском консульстве треть персонала геи?» — риторически спросила Захарова.

Согласно заявлению пресс-службы МИД, всех дипломатов нетрадиционной ориентации вернули в Россию. Вопрос их дальнейшей службы будет решен после прохождения курса репаративной терапии.

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