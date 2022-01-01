Мишустин поздравил россиян с Новым годом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья, информирует пресс-служба правительства.

«Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение. Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», – говорится в поздравлении Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что серьезные вызовы 2021 года еще больше сплотили страну, укрепили веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней», – добавил Мишустин.

В конце своего поздравления он пожелал всем крепкого здоровья и счастья.

«Пусть 2022 год принесет удачу и успех, будет мирным и благополучным», – добавил он.