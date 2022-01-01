 

В РФ за сутки выявили 20 тыс. случаев коронавируса

01.01.2022, 8:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ выявили 20638 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20638 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 499 982 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2739, Санкт-Петербурге – 1529, Московской области – 1197.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 308 860 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 40 692 человека, всего выздоровели 9 463 919 человек.

Накануне в России выявили 21073 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 435.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / ARD – страх распространяется — Нью-Йорк превратился в эпицентр антисемитизма

25.07 / 54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV

12.08 / Названы основные версии падения вертолета на Камчатке

29.11 / Цена газа в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

19.10 / В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета – полиция

28.08 / США призвали Россию уравнять ситуацию с выдачей виз дипломатам США

13.08 / В Пермском крае подписали соглашение о создании ОЭЗ

17.09 / Мэр Нью-Йорка уйдет в отпуск ради экономии. Сотрудники мэрии будут работать бесплатно по одной неделе в году

15.05 / Рябошапка заявил, что после его увольнения с должности генпрокурора Порошенко “реально кошмарили”

21.07 / Британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика