В РФ за сутки выявили 20 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 20638 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20638 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 499 982 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2739, Санкт-Петербурге – 1529, Московской области – 1197.

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Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 308 860 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 40 692 человека, всего выздоровели 9 463 919 человек.

Накануне в России выявили 21073 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 435.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.