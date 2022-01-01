Главные ошибки в уходе, из-за которых мы быстрее стареем, и антивозрастные бьюти-уловки от косметологов

Усталость и стресс могут сказаться на лице, сделав его тусклым и ускорив появление признаков старения. Но знаете ли вы, что определенные косметические привычки также могут сказываться на вашей коже? Понятно, что невозможно остановить время, но вы можете попытаться немного сбавить скорость и узнать об антивозрастных уловках, которые найдете ниже. Вот главные ошибки в уходе, которые могут усугубить проблему старения.

Ошибки, которые вас старят

Есть непростительные ошибки, которые вы не должны себе позволять. Важно, чтобы вы узнали о них как можно скорее и исключили из своего ежедневного ухода. Только так вы сможете вернуть своему лицу сияние и свежесть.

Оценивайте свою кожу каждый раз, когда вам нужно выбрать ежедневную увлажняющую процедуру. Состояние вашей кожи может варьироваться в зависимости от множества факторов: сезонных изменений, нервозности, гормонального фона, диеты.

Не снимаете макияж

Если вы хотите иметь прекрасный цвет лица, вы не можете позволить себе лечь спать, не сняв предварительно макияж и хорошо очистив лицо. На самом деле этот шаг займет у вас не более двух минут и жизненно необходим для красоты и здоровья вашей кожи.

Пренебрегаете уходом за кожей в области глаз

Область вокруг глаз очень нежная, поэтому с ней нужно быть особенно осторожным. Старайтесь не тереть лицо, когда снимаете макияж. Просто смочите ватный диск мицеллярной водой, приложите его к глазу и слегка прижмите, не тяните. Это предотвратит раздражение области вокруг глаз, а тонкие морщины станут менее заметными.

Пропускаете отшелушивание

Один раз в неделю или каждые 15 дней (в зависимости от типа кожи) вы должны осуществлять отшелушивание лица, чтобы удалить загрязнения и мертвые клетки. Если вы этого не сделаете, ваши поры могут заполниться грязью и в конечном итоге «забиться». Что будет, если это произойдет? Помимо тусклого цвета лица, активные ингредиенты вашей косметики не окажут на вас никакого воздействия.

Не применяете защиту от солнца

Ежедневное нанесение солнцезащитного крема на лицо – это, по мнению дерматологов, лучший способ сохранить вашу кожу молодой и красивой. Всегда помните, что у кожи есть память и что ошибки, которые вы совершаете сегодня, могут быть замечены не сразу, но завтра они возьмут свое. Защитите свою кожу от солнечного излучения и внешних воздействий, если хотите предотвратить появление пигментных пятен и морщин.

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Переборщить с консилером

Хороший консилер может чудесным образом скрыть темные круги, мешки и прыщи. Однако если вы переборщите или нанесете средство плохо, то можете получить прямо противоположный эффект и сделать их более заметными. Постарайтесь выбрать правильный оттенок (на один или два ниже тона кожи) и нанесите его в нужном количестве. Только так вы сможете использовать все его преимущества.

Используете очень плотную основу под макияж

Вы можете подумать, что чем плотнее тональный крем, тем больше он скрывает морщин, но это не так. Легкая основа добавляет сочности и может быть такой же или даже более эффективной, чем плотная. Если у вас зрелая кожа, используйте жидкую форму с легким сиянием. Матовая основа подчеркнет морщинки!

Недосып

Рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 7 или 8 часов сна в день не только помогут вам сохранить здоровье, но и положительно повлияют на вашу внешность. Если вы плохо отдыхаете, ваша кожа может стать обезвоженной, а глаза – опухшими, что приведет к появлению мешков и темных кругов.

Забываете про шею и декольте

Ваше лицо не единственный элемент, который указывает на ваш возраст и усталость. Не пренебрегайте своей шеей и областью декольте. Не забывайте наносить подходящие средства и на эти области и выполняйте макияж на них, как если бы они были продолжением вашего лица. Вы должны добиться однородного тона в этих местах.

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Пренебрегаете руками

Ваши руки очень коварны. Если вы не заботитесь о них должным образом, они расскажут всем, сколько вам лет. Ежедневно увлажняйте и массируйте их. И это очень важно: наносите защиту от солнца. Руки так же подвержены воздействию солнца, как и ваше лицо.

Советы косметологов

Теперь, когда вы знаете, что вызывает у вас признаки усталости, пришло время действовать. С помощью этих советов вы в кратчайшие сроки вернете своему лицу красоту и свежесть.

Умывайтесь холодной водой

Как только встанете, умойтесь очень холодной водой. Это хороший способ активизировать кровообращение, закрыть поры, укрепить самый поверхностный слой кожи и предотвратить признаки старения. Если у вас есть мешки или темные круги, умывание холодной водой заставит их исчезнуть.

Очищайте и тонизируйте кожу

Залог красивой кожи – хорошее очищение ее вечером и утром, а также перед непосредственным нанесением макияжа. Удалите с лица все загрязнения и не забудьте нанести тоник, который освежает, увлажняет, закрывает поры, уравновешивает рН и выравнивает тон.

Используйте увлажняющий крем

Используйте увлажняющие кремы с лифтинг-эффектом. Вы заметите, как ваша кожа подтягивается и приобретает сияние. Кроме того, этот простой способ поможет вам лучше закрепить макияж на коже.