Осенний призыв в армию завершился в России

Более 127 тыс. человек, как и было запланировано, призваны и направлены для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ, другие воинские формирования в ходе осенней призывной кампании 2021 года, сообщили в Минобороны.

«Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение министерства.

Вся кампания с 1 октября проходила при усиленных противоэпидемических мерах, чтобы не допустить проникновения коронавируса в ряды вооруженных сил. Так, во все военкоматы доставили маски, перчатки и бесконтактные термометры, создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19. Все призывники перед отправкой со сборных пунктов в части были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

Призывников перевезли на 31 воинском эшелоне и в более чем 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Было выполнено 55 рейсов самолетов военной авиации и 61 чартерный рейс гражданской. Кроме того, использовался автомобильный транспорт воинских частей. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот, отметили в Минобороны.

«В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)», – уточнили там. В период кампании можно было позвонить на прямые телефонные линии главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тыс. звонков, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что с 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу.