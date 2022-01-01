 

Осенний призыв в армию завершился в России

01.01.2022, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 127 тыс. человек, как и было запланировано, призваны и направлены для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ, другие воинские формирования в ходе осенней призывной кампании 2021 года, сообщили в Минобороны.

«Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение министерства.

Вся кампания с 1 октября проходила при усиленных противоэпидемических мерах, чтобы не допустить проникновения коронавируса в ряды вооруженных сил. Так, во все военкоматы доставили маски, перчатки и бесконтактные термометры, создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19. Все призывники перед отправкой со сборных пунктов в части были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

Призывников перевезли на 31 воинском эшелоне и в более чем 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Было выполнено 55 рейсов самолетов военной авиации и 61 чартерный рейс гражданской. Кроме того, использовался автомобильный транспорт воинских частей. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот, отметили в Минобороны.

«В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)», – уточнили там. В период кампании можно было позвонить на прямые телефонные линии главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тыс. звонков, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что с 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Движение на подтопленной трассе Джубга – Сочи восстановили

22.12 / NBC News – распространение «омикрона» заставило власти США задуматься о новых ограничениях

02.12 / Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей НАТО

24.12 / Фукс: У нас были сложные встречи с Аваковым. Я просил оставить Кернеса в покое

21.09 / В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

10.06 / “Все хорошо. Только батоны на ногах смущают”. Беременная Осадчая показала, как выглядит сейчас

28.02 / Штайнмайер – нельзя обрывать связь с Россией, ведь от неё зависит мир в Европе

28.05 / Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины против коронавируса

26.09 / Протестовавшие против ношения масок в Лондоне получили ранения в столкновении с полицией

25.03 / Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика