 

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов

01.01.2022, 7:58, Новости дня
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Более 90 авиарейсов отменены или задержан в аэропортах Москвы в преддверии Нового года, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в Домодедово задержано 20 рейсов, еще два были отменены, передает ТАСС. Во Внуково задерживается вылет 12 рейсов, отменены три. Больше всего отмен на табло в Шереметьево – там с опозданием вылетит шесть авиарейсов, другие маршруты придется искать пассажирам 49 рейсов.

Ранее Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках рейсов.



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