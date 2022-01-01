В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов

Более 90 авиарейсов отменены или задержан в аэропортах Москвы в преддверии Нового года, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в Домодедово задержано 20 рейсов, еще два были отменены, передает ТАСС. Во Внуково задерживается вылет 12 рейсов, отменены три. Больше всего отмен на табло в Шереметьево – там с опозданием вылетит шесть авиарейсов, другие маршруты придется искать пассажирам 49 рейсов.

Ранее Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках рейсов.