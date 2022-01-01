 

Роскосмос назвал сроки начала огневых испытания двигателя для «Ангары»

01.01.2022, 7:58, Новости дня
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Огневые испытания первого образца двигателя РД-191М, который предназначен для ракеты-носителя «Ангара-А5М», стартуют в следующем году, сообщили в Роскосмосе.

«Конструкторская документация РД-191М подготовлена, в том числе в виде электронной 3D-модели. Огневые испытания первого экземпляра двигателя РД-191М запланированы на 2022 год», – передает ТАСС сообщение госкорпорации. Как уточнили в госкорпорации, РД-191М отличается от РД-191 по уровню тяги. «Он форсируется на 10%. В связи с этим изменился целый ряд конструктивных элементов», – добавили в Роскосмосе. Модернизированная «Ангара-А5М» предназначена для пусков с космодрома Восточный. Планируется ее использование для запуска новых пилотируемых кораблей «Орел».

В Роскосмосе рассказали также, что поставка жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ для летных испытаний ракеты-носителя «Союз-5» начнется в 2022 году. Как отметили в госкорпорации, в 2021 году НПО «Энергомаш» выполнило в полном объеме серию огневых испытаний нескольких экземпляров этого двигателя.

«Также НПО «Энергомаш» отправило двигатель РД-171МВ в РКЦ «Прогресс» (входит в Роскосмос) для сборки и испытаний в составе первой ступени ракеты-носителя», – отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2020 года гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов на форуме «Армия-2020» сообщил, что предприятия холдинга ракетного двигателестроения приступили к реализации проекта по созданию модернизированного двигателя РД-191М для ракет-носителей «Ангара».



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