 

Волочкова рассказала, почему ее дочь не носит фамилию отца

01.01.2022, 7:48, Разное
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Анастасия Волочкова стала гостьей проекта «Загугли звезду». В рамках шоу балерина рассказала, почему ее дочь Ариадна не носит фамилию отца.
Анастасия Волочкова родила дочь от Игоря Вдовина в 2005 году. Супруги долго не могли решить, как назвать наследницу, однако балерина хотела, чтобы имя начиналось на букву «А». Относительно фамилии Волочкова сразу же решила, что дочь не будет носить фамилию отца, ведь, по ее словам», девочка с фамилией Вдовина «это просто привет».

До 13 лет Ариадна жила вместе с матерью, однако потом переехала к отцу, чтобы было проще добираться на учебу. По словам Волочковой, таким способом Вдовин отдает ей многомиллионный долг. Вероятно, бывший супруг понял, что может сделать дочери предложение, от которого она не откажется, тем самым сняв с себя все прежние долги, ведь взял на полное обеспечение наследницу. Волочкова отметила, что бывший муж в разное время брал у нее деньги, в общей сложности речь идет о трех миллионах долларов.

Источник: teleprogramma.pro



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