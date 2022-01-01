Умер режиссер Владимир Гориккер

Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет, сообщил его сын Владимир Смелков.

«Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. <…> Папа искренне любил людей и свою профессию. Каждый его день проходил в какой-то удивительной гармонии», – передает ТАСС слова Смелкова. Он добавил, что и опытные, и молодые кинематографисты стремились поработать с Гориккером даже в его 96 лет.

Гориккер родился в Москве и с юных лет тяготел к театральной и музыкальной деятельности. В 1953 году он с отличием окончил режиссерский факультет ГИТИСа. На сцене театров оперы и балета Одессы и Киева он руководил постановкой опер «Садко», «Руслан и Людмила», «Богдан Хмельницкий», «Риголетто».

Позднее, являясь слушателем Высших режиссерских курсов студии «Мосфильм», работал режиссером на Всесоюзном радио. Гориккер проработал около 25 лет в штате киностудии имени Горького. В дальнейшем, став художественным руководителем студии «Кино и музыка» Всесоюзного объединения «Совэкспортфильм», принимал участие в создании фильмов «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео».

К участию в музыкальных фильмах Гориккер сумел привлечь таких актеров, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, Владимир Басов. Их дублировали звезды советской оперной сцены.