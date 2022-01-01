 

Эксперт объяснил призыв главного муфтия Москвы бороться с многоженством

01.01.2022, 7:14, Новости дня
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Выступление главного муфтия Москвы и замглавы совета улемов Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова, в котором тот призвал совет дать отпор распространению многоженства в мусульманских регионах страны, уже далеко не первое, но результатов это не дает, сообщил политолог и эксперт по исламу Алексей Малашенко.

«Если на местах этому не будут противодействовать, то отнесутся с непониманием, призовут «найти какой-то компромисс между конституцией и традицией». Отменять, выносить постановление – это вызовет только раздражение», – отметил эксперт «Ридусу».

Он добавил, что полигамность уже давно распространяется в регионах, где мусульмане составляют значительную часть населения: «Как сейчас помню, пять-семь лет назад доля полигамных браков в Татарстане составляла 4%. И никто от этого не умер. В Чечне это очень широко распространено. Там были даже опросы, согласно которым большинство женщин выступили против полигамии, а больше половины мужчин якобы за».

Ранее Аляутдинов заявил, что многоженство получает в ряде национальных автономий – например, Чечне, Карачаево-Черкесии, Татарстане – «все большее распространение», при этом «права женщин грубо нарушаются, а рычагов воздействия на супруга нет».

Со ссылкой на совет улемов он объявил, что «если условия равноправия и справедливости не соблюдаются, то мужчине запрещено заключать новый брак» и что фетва мусульманских богословов об этом будет обнародована уже в начале нового 2022 года.

Однако муфтияты регионов, о которых говорил Аляутдинов, не входят в структуры ДУМ РФ.

Отметим, что в РФ предпринималось несколько попыток легализовать многоженство на региональном уровне: подобными инициативами отметились, например, президент Ингушетии в 1992-2001 годах Руслан Аушев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Статьи 14 и 27 Семейного кодекса РФ не разрешают регистрировать брак лицу, которое уже состоит в другом зарегистрированном браке. При этом административного или уголовного наказания за многоженство в российских законах нет.

При этом в 2019 году Аляутдинов заявлял, что легализация многоженства по всей России позволит решить социальные проблемы, связанные с численным преимуществом женщин относительно мужчин. Тогда же председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне.



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