Ида Галич отменила празднование Нового года из-за ухудшения самочувствия

Ида Галич пояснила фанатам, что перед Новым годом ее самочувствие сильно ухудшилось. По этой причине ей даже пришлось отменить семейный новогодний праздник.

До этого Галич с нетерпением ждала новогодних праздников, планируя встретить Новый год в кругу семьи и родных. Два дня назад у телеведущей поднялась температура тела и появилась слабость.



Изображение взято с: instagram @galichida

Поразмыслив, знаменитость решила не унывать, приняв ситуацию, когда она не сможет купить подарки близким, «вкусить тазик оливье», пить шампанское, зажечь петарду на улице. При этом она призналась, что уходящий год был для нее успешным, поэтому она с улыбкой на лице готова встретить новый год, хоть и будет лежать в постели.



Изображение взято с: instagram @galichida

День назад ее состояние настолько ухудшилось, что она даже начала бояться за свою жизнь. Ночью стало еще хуже, однако утром состояние улучшилось. Свой диагноз Ида Галич не озвучивает, но признается, что ей больно глотать еду и напитки. Многие фанаты полагают, что ведущая слегла из-за работы на износ и участия в нескольких масштабных проектах одновременно.

Источник: www.instagram.com