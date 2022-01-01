 

Ида Галич отменила празднование Нового года из-за ухудшения самочувствия

01.01.2022, 7:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ида Галич пояснила фанатам, что перед Новым годом ее самочувствие сильно ухудшилось. По этой причине ей даже пришлось отменить семейный новогодний праздник.
До этого Галич с нетерпением ждала новогодних праздников, планируя встретить Новый год в кругу семьи и родных. Два дня назад у телеведущей поднялась температура тела и появилась слабость.

Изображение взято с: instagram @galichida
Поразмыслив, знаменитость решила не унывать, приняв ситуацию, когда она не сможет купить подарки близким, «вкусить тазик оливье», пить шампанское, зажечь петарду на улице. При этом она призналась, что уходящий год был для нее успешным, поэтому она с улыбкой на лице готова встретить новый год, хоть и будет лежать в постели.

Изображение взято с: instagram @galichida
День назад ее состояние настолько ухудшилось, что она даже начала бояться за свою жизнь. Ночью стало еще хуже, однако утром состояние улучшилось. Свой диагноз Ида Галич не озвучивает, но признается, что ей больно глотать еду и напитки. Многие фанаты полагают, что ведущая слегла из-за работы на износ и участия в нескольких масштабных проектах одновременно.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / В России появится закон о нежелательных гражданах

01.05 / Жители Боали рассказали о ситуации в городе после его освобождения армией ЦАР

09.05 / Алла Пугачева с детьми в честь Дня Победы прошлась строевым шагом

01.09 / Почему я не вернусь в Азербайджан: моя история

04.09 / Возвращение Навального

08.07 / Появилось неизвестное видео с туристами, погибшими на перевале Дятлова

17.03 / Скандалы: Олег Тиньков рвется в воздух

28.12 / Скандалы: Перевал Миллера

09.08 / “Мы ухаживаем за собой”: Наталья Бочкарёва раскрыла секрет привлекательности русских женщин

29.01 / Ученые сообщили о психических состояниях, способствующих совершению насильственных преступлений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика