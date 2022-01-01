В Италии указали на уверенную позицию Путина в беседе с Байденом

Россия уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с США по вопросам безопасности, чтобы диалог между государствами шел на равных позициях, отмечает итальянская газета Corriere Della Sera.

По мнению автора статьи Джузеппе Сарчина, своими действиями российский лидер Владимир Путин напоминает, что ответы на предложения по гарантиям безопасности необходимо дать как можно скорее, передает РИА «Новости».

«На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил «прямой контакт» с (президентом Соединенных Штатов) Джо (Байденом). Причина? Кремль не объяснил это, а советник Байдена во время телефонной конференции с журналистами признал, что у него нет точного ответа, добавив, однако, что это «возможность» придать новых сил дипломатическим действиям», – утверждает журналист.

Сарчина отметил, что в Европе существует две точки зрения на переговорный процесс Москвы и Вашингтона. «Ястребы» европейской политики, поддерживающие предположения о «российском вторжении», уверены, что за разговорами Путина и Байдена скрывается подготовка к вооруженной операции.

Однако гораздо больше специалистов склоняются к другой версии, а вопрос присоединения Украины к НАТО воспринимается в Европе не так положительно, как его представляют в СМИ политики ЕС.

«Путин намерен проверить, можно ли вести переговоры на равных. Его главное требование хорошо известно: Украина не должна вступать в НАТО. Байден уже четко отверг его: Москва не может решать за Киев и Североатлантический альянс. Но русские знают, что в этом вопросе многих европейцев, если не повторять формальные заявления, мучают сомнения», – подытожил автор материала.

Вместе с тем ранее западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии.

Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».

Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.