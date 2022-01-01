Соловьев назвал парадокс Нового года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год.
«Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению.
30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет