Соловьев назвал парадокс Нового года

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год.

«Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram.

Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению.

30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом.