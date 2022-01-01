Новый 2022 год наступил на Камчатке и Чукотке

Жители самых восточных регионов РФ – Камчатки и Чукотки – встретили 2022 год на девять часов раньше центральной России, в 15.00 мск.

Жители Камчатки и Чукотки первыми в стране встречают новый год – на девять часов раньше жителей центральной России, передает ТАСС. Центральную площадь Петропавловска-Камчатского украшает 18-метровая елка, украшенная 360 шарами и светодиодными лентами.

Из-за штормового предупреждения, метели и ветра праздничные мероприятия и фейерверк в центре города перенесены на 1 января. В столице Чукотки, городе Анадыре, на главной площади установлена елка и ледяная горка для детей. Центр города традиционно не украшается праздничными инсталляциями из-за сильных ветров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.