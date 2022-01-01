Новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности

Президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.

Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, – тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово, передает ТАСС.

До этого самым продолжительным – более четырех с половиной минут – было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства.

В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали с менее обширными новогодними обращениями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло около двух минут.

Однако рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом РФ Борисом Ельциным: 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Но по объему – 628 слов – прощальное новогоднее выступление Ельцина уступает сегодняшнему поздравлению президента.

Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.