 

Новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности

01.01.2022, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.

Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, – тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово, передает ТАСС.

До этого самым продолжительным – более четырех с половиной минут – было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства.

В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали с менее обширными новогодними обращениями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло около двух минут.

Однако рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом РФ Борисом Ельциным: 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Но по объему – 628 слов – прощальное новогоднее выступление Ельцина уступает сегодняшнему поздравлению президента.

Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / США отвергли выводы ООН об убийстве Сулеймани

12.12 / Сербия заявила о планах закупить у РФ боевую авиацию

25.10 / Мэром Мариуполя снова избрали Бойченко – экзит-полл “Рейтинга”

24.05 / Победители «Евровидения-2021» захотели выступить в России

16.02 / Реконструкция Бортнической станции аэрации завешена на 50% – “Киевметрострой”

20.07 / Пентагон не исключил закупки в РФ комплектующих для Ми-17

10.11 / В Волновахе два человека подорвались на взрывном устройстве – полиция

07.12 / В работе Instagram произошел глобальный сбой

30.05 / Собянин объяснил рост заболеваемости COVID в Москве после майских праздников

20.07 / Дом над частной тюрьмой в Ленобласти засыпали песком и землей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика