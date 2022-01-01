Роскосмос анонсировал подписание соглашения с КНР о лунной станции

Россия и Китай готовят двустороннее межправительственное соглашение c юридическими обязательствами о создании лунной станции, подписание запланировано в 2022 году, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации заявили, что ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. В марте 2021 года подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

Проект предусматривает строительство к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ.

«Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нем других международных партнеров», – передает «Интерфакс» сообщение госкорпорации.

Роскосмос сообщил, что совместно с Китайской национальной космической администрацией будет разработан перечень актуальных взаимовыгодных проектов, которые будут включены в новую программу сотрудничества на 2023-2027 годы.

Напомним, в июне РФ и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), она будет развернута в два этапа до 2035 года.