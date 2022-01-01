Москвичам пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь

После 18.00 мск 31 декабря российскую столицу накроет сильный снегопад, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что «прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Нужное количество техники, для того, чтобы справиться с непогодой, готово. Также наготове средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

«В 21.00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра», – сказал заммэра.

Власти столицы попросили жителей быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год.