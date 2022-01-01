 

Москвичам пообещали сильный снегопад в новогоднюю ночь

01.01.2022, 4:14, Новости дня
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После 18.00 мск 31 декабря российскую столицу накроет сильный снегопад, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что «прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Нужное количество техники, для того, чтобы справиться с непогодой, готово. Также наготове средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

«В 21.00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра», – сказал заммэра.

Власти столицы попросили жителей быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год.



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