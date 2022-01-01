TVE – в Испании словом года стала «вакцина»

В Испании самым популярным и часто используемым словом 2021 года стала «вакцина», передаёт TVE. В конце концов оно обошло 11 своих конкурентов, среди которых были такие слова, как «криптовалюта», «метавселенная» и «экотревожность».

Это одно из слов, которые с конца 2020 года чаще всего писали, видели, произносили и проживали.

ЖЕНЩИНА: Слово года — «вакцина».

ДЕВУШКА: Да, оно достаточно хорошо представляет этот год. И все говорят лишь об этом. На рождественском ужине это было заметно.

Эксперты, не сомневаясь, выбрали его из-за его впечатляющего цитирования в СМИ, а также из-за интереса, которое это слово представляет для языка, поскольку из него появились новые лингвистические образования, например, «график вакцинации», и такие неологизмы, как «вакцинодром».

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: «Вакцина» — очень старое слово. Его могут выбрать только из-за того, что оно используется чаще остальных.

МОЛОДАЯ ИСПАНКА: Для меня вакцина означает спасение.

ИСПАНКА: Думаю, что нет. «Вакцина» не победит. Скорее уж слово «ковид».

НУРИЯ МЕХИАС РУИС, корреспондент TVE: В конце концов именно «вакцина» обошла 11 других слов, которые также фигурировали в рейтинге. Среди них, например, было слово «криптовалюта».

ИСПАНКА: Я в это слово не верю, поскольку нужно быть достаточно финансово подкованным, чтобы работать с такой валютой.

НУРИЯ МЕХИАС РУИС: …«фахана»…

ЖЕНЩИНА: Это то, из-за чего разросся остров Пальма после извержения.

НУРИЯ МЕХИАС РУИС: …или «отрицатель».

ИСПАНКА: Негатив меня не интересует.

«Экотревожность», «метавселенная», «мегаватты» — вот ещё слова, которые вошли в число самых популярных в этом году.

ПРОХОЖАЯ: К сожалению, если учесть ситуацию с электричеством, то оно актуально.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: «Надоело».

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: «Феминизм».

ЖЕНЩИНА: «Надежда».

ДЕВУШКА: «Ограничения».

Эти слова пока в данный список не попали, но, вполне возможно, попадут в следующем году.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.