NBC – тысячи жителей Колорадо в панике покидают свои дома из-за яростных пожаров
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Тысячи семей в Колорадо были вынуждены спасаться бегством из-за подступающего разрушающего всё на своём пути огня. Борьбу со стихией осложняют сильные порывы ветра и засуха, которая продолжается в штате с лета, передаёт NBC News.
ПОЛИЦИЯ: Как можно скорее покиньте дома и отправляйтесь как можно дальше на восток.
Сегодня вечером недалеко от Боулдера, штат Колорадо, сложилась опасная для жизни ситуация. Тысячи семей вынуждены эвакуироваться из-за пожаров.
ЖЕНЩИНА: Мы увидели большой клуб дыма в том направлении.
Пламя приближается к домам людей, которые отчаянно пытаются спастись.
МУЖЧИНА: Мы эвакуируемся. Мы попробуем отправиться в Боулдер или в Денвер, возможно, в горы. Просто попробуем что-нибудь выяснить.
ВОДИТЕЛЬ: (Увидев горящие деревья. ) Да поможет нам Бог!
Пешком и на машинах — целые сообщества находятся в движении и в панике спасаются от стремительно распространяющегося пожара.
ЖЕНЩИНА: Сплошной поток машин! Очень напряжённое движение для такого маленького городка! Все пытаются выбраться!
В одной из больниц уже лечатся не менее шести человек, получивших ожоги.
РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Они активно убегают от преследующего их огня.
Куда бы ни повернули жители, им повсюду встречается покрытое густым дымом тёмное небо.
РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Огонь перекидывается прямиком на поле для гольфа, и движение на нём приостанавливается.
По словам местных властей, возможная причина трёх пожаров — обрушенные линии электропередач. В регионе свирепствуют порывистые ветры, способные опрокидывать фуры. Все полёты здесь запрещены. Скорость некоторых порывов достигает более 110 миль в час, что делает работу пожарных практически невозможной.
Борьба (с пожарами. — ИноТВ) усугубляется засушливой почвой Колорадо. Район переживает сильную засуху, с августа здесь выпало всего 1,6 дюйма осадков. Но возможное облегчение уже в пути — завтра ожидается снегопад. Но для очень многих, вероятно, оно придёт слишком поздно, поскольку яростные пожары продолжают разрушать всё на своём пути.
Эмили Икеда. NBC News.
Дата выхода в эфир 31 декабря 2021 года.
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