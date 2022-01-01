 

NBC – тысячи жителей Колорадо в панике покидают свои дома из-за яростных пожаров

01.01.2022, 3:48, Новости дня
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Тысячи семей в Колорадо были вынуждены спасаться бегством из-за подступающего разрушающего всё на своём пути огня. Борьбу со стихией осложняют сильные порывы ветра и засуха, которая продолжается в штате с лета, передаёт NBC News.

ПОЛИЦИЯ: Как можно скорее покиньте дома и отправляйтесь как можно дальше на восток.

Сегодня вечером недалеко от Боулдера, штат Колорадо, сложилась опасная для жизни ситуация. Тысячи семей вынуждены эвакуироваться из-за пожаров.

ЖЕНЩИНА: Мы увидели большой клуб дыма в том направлении.

Пламя приближается к домам людей, которые отчаянно пытаются спастись.

МУЖЧИНА: Мы эвакуируемся. Мы попробуем отправиться в Боулдер или в Денвер, возможно, в горы. Просто попробуем что-нибудь выяснить.

ВОДИТЕЛЬ: (Увидев горящие деревья. ) Да поможет нам Бог!

Пешком и на машинах — целые сообщества находятся в движении и в панике спасаются от стремительно распространяющегося пожара.

ЖЕНЩИНА: Сплошной поток машин! Очень напряжённое движение для такого маленького городка! Все пытаются выбраться!

В одной из больниц уже лечатся не менее шести человек, получивших ожоги.

РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Они активно убегают от преследующего их огня.

Куда бы ни повернули жители, им повсюду встречается покрытое густым дымом тёмное небо.

РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Огонь перекидывается прямиком на поле для гольфа, и движение на нём приостанавливается.

По словам местных властей, возможная причина трёх пожаров — обрушенные линии электропередач. В регионе свирепствуют порывистые ветры, способные опрокидывать фуры. Все полёты здесь запрещены. Скорость некоторых порывов достигает более 110 миль в час, что делает работу пожарных практически невозможной.

Борьба (с пожарами. — ИноТВ) усугубляется засушливой почвой Колорадо. Район переживает сильную засуху, с августа здесь выпало всего 1,6 дюйма осадков. Но возможное облегчение уже в пути — завтра ожидается снегопад. Но для очень многих, вероятно, оно придёт слишком поздно, поскольку яростные пожары продолжают разрушать всё на своём пути.

Эмили Икеда. NBC News.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2021 года.

 



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