 

Биржи Европы закрыли год уверенным ростом

01.01.2022, 3:31, Новости дня
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Основные фондовые индексы Европы завершили 2021 год уверенным ростом, лидером стал французский индекс CAC 40, который набрал за год почти 29%, показав лучший результат с 1999 года, следует из данных торгов.

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,32% – до 7379,4 пункта, французский CAC 40 – на 0,28%, до 7153,03 пункта. Немецкая биржа закрыта на праздники. По итогам четверга индекс DAX вырос на 0,21% – до 15884,86 пункта, передает РИА «Новости».

FTSE 100 вырос на 14,2%, что является сильнейшим ростом с 2016 года. Индекс практически компенсировал потери 2020 года (тогда FTSE 100 упал на 14,3%). Французский CAC 40 набрал за год 28,85%, что стало лучшим показателем с 1999 года.

Немецкий DAX вырос на 15,8%, что является сильнейшим ростом с 2019 года.

Лучшим месяцем для немецкого и французского индексов стал март (рост на 8,9% и на 6,38% соответственно), а британский индекс показал наибольший прирост в декабре. Самое сильное падение FTSE 100 было зафиксировано в ноябре (2,5%), САС 40 – в январе (2,7%), DAX – в апреле (2,1%).



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