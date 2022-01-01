 

Женщину нашли мертвой в общественном туалете парка Горького в Москве

01.01.2022, 3:31, Новости дня
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Тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в общественном туалете на территории «Нескучного сада» в парке Горького в Москве, сообщили СМИ.

По информации Рен ТВ рядом с телом был найден нож. Инцидент произошел 30 декабря.

По имеющимся данным, мертвую женщину нашли сотрудники охраны при обходе территории. Погибшей на вид около 25-30 лет.

По факту смерти молодой женщины проводится проверка.

Ранее в пятницу эскортница зарезала мужчину в квартире на северо-востоке Москвы.



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