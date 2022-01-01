Настоятель буддистского храма в Японии дал совет по загадыванию желаний на Новый год

Настоятель буддистского храма Дарума-дзи Иссин Хиросэ рассказал, как нужно загадывать желания в Новый год, чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой основоположника дзен-буддизма Дарумы.

В Японии есть особая традиция загадывания желаний на Новый год, эта ответственная миссия возложена на круглую фигурку красного цвета «дарума», особенностью которой является отсутствие глаз. В этом и заключается главный смысл всего ритуала загадывания желания, передает РИА «Новости».

Фигурку покупают под Новый год, и, загадывая желание, закрашивают глаз. Глаз должен быть «правым со стороны загадывающего». После этого «даруму» ставят около алтаря или на любое видное место. Только когда желание исполнится, можно закрасить и левый (от себя) глаз.

Часто японские политики любят покрасоваться перед выборами рядом с огромным «дарума», закрашивая ему глаз.

Японский храм Дарума-дзи на горе Шаолинь (названа в честь китайского монастыря, где практиковал учение Бодхидхарма) занимается вопросом исполнения желаний с XVII века. Прообразом фигурки стала каллиграфия первого настоятеля храма с изображением Дарума (Бодхидхармы). Он написал ее «в одну кисть» – то есть не отрывая кисти от бумаги.

Поначалу изображение раздавали крестьянам окрестных деревень на Новый год с пожеланиями добра и процветания.

Чтобы укрепить свой дух, решимость и заручиться поддержкой Дарумы, можно заказать и лично поучаствовать в обряде «вложения души». В присутствии хозяина и переоблачившегося монаха над фигуркой читаются сутры, рядом воскуряют благовония, а кульминацией становится момент «вложения души» – когда монах ставит на глазу «дарума» крошечную точку. Владелец «дарума» во время обряда должен направить все силы и все воображение на загаданное желание.

«Эту точку потом нужно дорисовать до размеров глаза. Считается, что этот обряд еще больше повышает шансы на исполнение желания. Его еще называют церемонией «открытия глаза». Нарисовать глаз – это не просто желание, это решимость. Решимость достичь результата, добиться чего-то, стать кем-то. Когда вы рисуете глаз, вы сосредоточиваете свою решимость на этом желании. Это не просто «я хочу», это – «я сам постараюсь сделать все для исполнения этого желания». А когда желание исполнится, надо нарисовать еще один глаз и поблагодарить», – отметил Хиросэ.

По мнению буддистов, желания исполняет не сама стилизованная фигурка патриарха, а «собственные усилия и решимость».

«Глаз зарисовывают, когда есть твердая решимость идти к исполнению своего желания. Ведь это не Дарума исполняет наши желания. Их исполняет наша решимость и уверенность. Самое главное – это собственные усилия каждый день. Нарисованный глаз – это символ решимости», – считает буддистский настоятель.

Хиросэ также дал совет тем, у кого нет фигурки «дарума». По его словам, ее можно просто нарисовать на бумаге: «Важно в процессе рисования обрести решимость. Это может быть и не «дарума». Можно просто написать свое намерение. Важно не загадать в уме, а написать, чтобы это желание, намерение приняло форму, стало проявленным и обрело силу».