 

Москва сочла провокацией провозглашение Приштиной россиянина персоной нон грата

01.01.2022, 3:30, Новости дня
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Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон грата сотрудника миссии ООН из РФ является антироссийской и антиооновской провокацией, заявили в посольстве в Сербии.

В российской дипмиссии заявили, что 31 декабря «так называемыми властями Косово публично объявлено о «провозглашении persona non grata» сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином России, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», передает РИА «Новости».

Это решение расценили «как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», – говорится в сообщении.

Российские дипломаты указали, что рассчитывают, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК», и призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.

Ранее власти Косово провозгласили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата, при этом имя россиянина не раскрыли.



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