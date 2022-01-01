Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
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Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году Года культурного наследия народов РФ для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.
Документ опубликован на портале правовой информации.
«Провести в 2022 году в РФ Год культурного наследия народов России», – говорится в тексте.
Согласно указу, президент постановил в 2022 году также образовать организационный комитет по проведению в стране Года культурного наследия народов и обеспечить разработку и утверждение соответствующего плана основных мероприятий.
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