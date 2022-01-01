Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году Года культурного наследия народов РФ для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.

Документ опубликован на портале правовой информации.

«Провести в 2022 году в РФ Год культурного наследия народов России», – говорится в тексте.

Согласно указу, президент постановил в 2022 году также образовать организационный комитет по проведению в стране Года культурного наследия народов и обеспечить разработку и утверждение соответствующего плана основных мероприятий.