 

Девочка и корпоратив

01.01.2022, 3:18, Разное
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Роскошь человеческого общения от Физраствора в «Новой газете».

Девочка идет на новогодний корпоратив, встречает Егора Семеновича, ест пирожки и понимает, что загадали коллеги. Шумно и весело проходят наши торжества.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

Источник: Новая газета



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