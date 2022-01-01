 

Французские СМИ: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией

01.01.2022, 3:17, Новости дня
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В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.

Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза «евросистемой» – Европейским Центробанком и регуляторами государств-членов объединения, передает РИА «Новости».

Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут, прежде всего, Франция и Италия – регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.

По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую – ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции.

«И вот тогда финансовый раскол Европы на Евро-Север и Евро-Юг станет очевидным», – добавил Кошар.

Второе предсказание – примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.

Кошар подчеркнул, что РФ не планирует нападать на Украину, и в США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой.

«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.

Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.

Ранее американцы обвинили НАТО в «отталкивании» РФ от Запада.



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