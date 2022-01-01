Новый 2022 год Тигра наступил в Японии со 108-м ударом колокола

Новый 2022 год, символом которого, как и в Китае, является Тигр, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны. В Японии, в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Тигр вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года.

Его изображения наносят на праздничные украшения, которые вывешивают на входную дверь, на традиционные новогодние сладости. Год Тигра считается годом начинаний и роста. Старый год в Японии провожают так называемой «тосикоси-соба» – «гречневой лапшой перехода через год». Это считается хорошей приметой – длинная лапша обещает долголетие и здоровье. Новогодняя гречневая лапша отличается от обычной составом – в ней больше именно гречневой крупы, и ценой – она в несколько раз дороже обычной, передает РИА «Новости».

И тем не менее, в славящихся своей лапшой ресторанах под Новый год ее можно купить только по брони. Это же относится и к тэмпура – обжаренных в кляре овощах, креветках, рыбе и грибах – лучшему спутнику гречневой лапши, по мнению японцев. Последним, что провожает старый год и встречает новый, являются удары колокола в буддистских храмах.

По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Число 108 считается в буддизме священным, но существует несколько объяснений, почему ударов колокола в Новый год именно 108. Одно из объяснений носит арифметический характер: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное. Таким образом, 6 умножают на 3 и получают 18. Это число умножают на 2 – чистое и нечистое, и получают 36. Затем 36 умножают на 3 – прошлую, нынешнюю и будущую жизни, и получают 108.

Буддистское понятие Четырех страданий и Восьми привязанностей и страданий – «сику-хакку» – лежит в основе другого объяснения 108 ударов колокола. Четыре страдания – рождение, болезни, старость и смерть – дают число 4. Девять страданий и привязанностей, к которым в японском буддизме помимо традиционных пяти групп привязанностей – материальная форма, чувство, представление-воображение, действие и воля, осознание, добавлены страдание от разлуки с любимым человеком, страдание от встречи с ненавистью и злобой и страдание от невозможности получить желаемое. Иероглиф «страдание» звучит как «ку», что дает при прочтении Четырех страданий и Восьми привязанностей омонимичное сочетание цифр 4, 9 и 8, 9. При перемножении 4 на 9 и сложении с произведением 8 и 9 получатся 108.

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