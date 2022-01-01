 

Американские СМИ обвинили Европу в создании энергетического коллапса

01.01.2022, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Просчеты властей стран Запада привели их к масштабному энергетическому коллапсу, это «насмешило» Россию, считает обозреватель американского издания Foreign Policy Кит Джонсон.

Джонсон указал, что «последствия этого кризиса ощутили почти все, европейские правительства оказались под огнем критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот», передает РИА «Новости».

Колумнист отмечает, что в таких непростых условиях Брюссель отчаянно пытался нарастить поставки топлива, от которого прежде стремился отказаться уже в течение нескольких лет. Этими действиями Запад изрядно насмешил Россию.

Кроме того, неумелая политика и близорукость США и Европы также сыграли свою роль в подорожании сырья, напомнил журналист. Либерализация энергетики позволила невидимой руке рынка диктовать закупочные цены на газ, чем поставила под удар многие отрасли экономики, говорится в статье.

Быстрое восстановление мирового хозяйства после спада пандемии сочеталось с локдаунами в сфере логистики и производства энергоресурсов, это нарушило цепочки поставок товаров и сырья по всей планете и создало зияющую пропасть между спросом и предложением, указал Джонсон.

Кризисную ситуацию усугубили и экстремальные погодные условия: морозы увеличили потребление газа, штили остановили выработку энергии ветровыми электростанциями, а наводнения разрушили прогнозы по добыче угля, подытожил он.

Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес РФ и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / wPolityce – Варшава пообещала дать «адекватный ответ» на задержание польского самолёта в Санкт-Петербурге

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

30.04 / Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

14.02 / Путин: Достижения РФ раздражают оппонентов

17.08 / Политика: Москва готова приручить новую власть Афганистана

16.05 / ГСЧС предупредила о граде в Украине 17 мая

25.06 / Участница парада в Калининграде отреагировала на инцидент с потерянной туфлей

28.08 / Новый углеродный налог ЕС Россия сочла скрытым протекционизмом

06.12 / Инфекционист назвал замену медицинской маске на корпоративе

12.02 / «Северный поток – 2» — не подарок Путину, его завершение — в интересах Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика