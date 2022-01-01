 

Зеленский назначил командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины

01.01.2022, 3:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Офис президента рассказал, что Галушкин – “опытный боевой генерал”, который в 2001–2002 годах участвовал в международной миротворческой операции в Косово, а с 2014 года участвовал в антитеррористической операции (позже – операции Объединенных сил) на Донбассе.

“С июня 2014 года по январь 2015-го исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ. После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего. С декабря 2019 года он проходил службу на должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020-го – заместителя главного инспектора”, – отметили в ОП.

Галушкин имеет ряд государственных наград, в частности орден Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

В пресс-службе украинского президента напомнили, что с 1 января 2022 года вводится в действие закон Украины “Об основах национального сопротивления”, согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит силам территориальной обороны ВСУ.

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом “Об основах национального сопротивления”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / В ростовском вузе открылось новое общежитие на 6 тыс. человек

10.07 / Полиция Молдавии предупредила подготовке провокаций на участках в Приднестровье

17.05 / В Забайкалье стартовал эксперимент по цифровизации лесной отрасли

01.12 / Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна

19.02 / Яценюк заявил, что в 2016 году на заседании Кабмина хотел принять решение “против Медведчука”, но ему сорвали кворум

16.09 / Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела Счастья боевиками

26.09 / В Германии отправили в отставку главу военной контрразведки, отвечавшего за борьбу с правым экстремизмом в бундесвере

04.08 / В Кабмине анонсировали выпуск гособлигаций на 20 млрд на финансирование ипотечных программ в Украине

17.11 / В РФ представлен прототип отечественной базовой станции 5G

24.11 / “Это так сексуально”, ” Вау, какая”. “Мисс Украина Вселенная 2020” Ястремская вышла на балкон в кружевном белье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика