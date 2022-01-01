 

France 3 – масочный режим без алкоголя — полиция будет следить за соблюдением ограничений на улицах Парижа

01.01.2022, 3:04, Новости дня
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Более 9 тысяч полицейских выйдут на улицы Парижа в новогоднюю ночь, чтобы контролировать соблюдение масочного режима и пресекать распитие спиртных напитков, рассказывает France 3. Многие французы планируют отметить праздник в барах или ресторанах, но эти заведения будут работать только до 2 часов ночи.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Необходимо носить маски на улице, начиная с сегодняшней ночи, с полуночи.

Они пока не выписывают штрафы и лишь разъясняют правила гуляющим на Елисейских полях, однако завтра на улицы Парижа вернутся маски.

ПАРИЖАНКА: Мы за, потому что, учитывая, что (эпидемиологическая. — ИноТВ) ситуация улучшается…

ПАРИЖАНИН: Полная глупость, вообще бессмысленно. Особенно если не закрывают школы и места, где действительно тесный контакт и всё такое. А на улице когда нам дышать?

Для контроля за соблюдением правил в канун Нового года на улицы Парижа выйдут 9 тысяч полицейских и военных. Кроме масочного режима, в общественных местах будет запрещено употреблять алкоголь.

ЛЕТИЦИЯ ВАЛЛАР, пресс-секретарь префектуры полиции Парижа: Могут составить протокол. Например, за распитие алкоголя в компании придётся заплатить 137 евро штрафа.

Некоторые планировали отпраздновать Новый год в барах или ресторанах, однако там тоже введены ограничения — запрещено танцевать, а покинуть заведение придётся в 2 часа утра.

КАРЛОС АЛЬВЕС, управляющий баром La Boîte: Если из каждого бара выйдет по два человека в 2 часа ночи, это приведёт к тому, чего не хотело правительство, — к скоплению людей на улице.

Это кабаре около Нанси решило не отменять встречу Нового года. В программе — праздничный ужин, представление и меры предосторожности, однако больше всего вопросов вызывает число гостей, которые придут сюда завтра.

БРИЖИТ ФЕБР, директор кабаре «Тысяча и одна звезда»: 14… 15… 16…17… 17 столиков на двоих, Брижит! Всё хорошо, на самом деле, у нас уже полный список.

И уже несколько дней растёт число звонков от обеспокоенных клиентов.

БРИЖИТ ФЕБР: (В трубку.) Будьте уверены: мы делаем всё, чтобы всё прошло хорошо, с соблюдением санитарного протокола. Люди хотят удостовериться, состоится вечер или нет, и особенно они хотят узнать, что будет происходить.

Власти агломерации Страсбурга на время празднования Нового года решили снова ввести комендантский час для несовершеннолетних граждан младше 16 лет без сопровождения взрослых, который продлится с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.



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